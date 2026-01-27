Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 gennaio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 27 gennaio 2026
Oggi, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 16 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 gennaio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 16 del 27 gennaio 2026
- BARI 14 – 13 – 48 – 19 – 45
- CAGLIARI 19 – 22 – 3 – 54 – 85
- FIRENZE 79 – 69 – 43 – 56 – 50
- GENOVA 11 – 12 – 8 – 5 – 43
- MILANO 67 – 15 – 17 – 78 – 29
- NAPOLI 85 – 42 – 8 – 60 – 62
- PALERMO 67 – 18 – 78 – 60 – 39
- ROMA 2 – 31 – 85 – 66 – 69
- TORINO 11 – 30 – 80 – 74 – 29
- VENEZIA 4 – 23 – 27 – 33 – 19
- NAZIONALE 32 – 68 – 26 – 1 – 10
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 27 gennaio 2026
2 – 3 – 4 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 -18 – 19 – 22 – 23 – 30 – 31 – 42 – 48 – 67 – 69 – 79 – 85
Numero Oro: 14
Doppio Oro: 14 – 13
5 – 8 – 17 – 27 – 33 – 43 – 45 – 50 – 54 – 56 – 60 – 66 – 74 – 78 – 80
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 27 gennaio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 27 gennaio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.