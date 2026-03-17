Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 17 marzo 2026

Oggi, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 44 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 17 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 44 del 17 marzo 2026

Bari: 49 – 21 – 62 – 51 – 47

Cagliari: 33 – 06 – 44 – 74 – 86

Firenze: 07 – 41 – 83 – 38 – 81

Genova: 64 – 43 – 29 – 73 – 19

Milano: 39 – 82 – 09 – 41 – 64

Napoli: 88 – 54 – 30 – 75 – 38

Palermo: 26 – 28 – 80 – 65 – 47

Roma: 68 – 62 – 41 – 05 – 25

Torino: 90 – 17 – 12 – 78 – 40

Venezia: 15 – 58 – 12 – 68 – 10

Nazionale: 08 – 14 – 23 – 27 – 70

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 17 marzo 2026

6 – 7 – 15 – 17 – 21 – 26 – 28 – 33 – 39 – 41 – 43 – 49 – 54 – 58 – 62 – 64 – 68 – 82 – 88 – 90

Numero Oro: 49

Doppio Oro: 49 – 21

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 17 marzo 2026

5 – 9 – 12 – 29 – 30 – 38 – 44 – 51 – 65 – 73 – 74 – 75 – 78 – 80 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, martedì 17 marzo 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 17 marzo 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.