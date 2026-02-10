Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 10 febbraio 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 10 febbraio 2026
Oggi, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 24 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 10 febbraio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 24 del 10 febbraio 2026
- BARI 20 – 78 – 56 – 79 – 86
- CAGLIARI 2 – 43 – 83 – 59 – 39
- FIRENZE 87 – 50 – 83 – 7 – 25
- GENOVA 44 – 36 – 43 – 15 – 53
- MILANO 14 – 39 – 30 – 35 – 29
- NAPOLI 60 – 34 – 76 – 50 – 41
- PALERMO 26 – 61 – 4 – 41 – 64
- ROMA 10 – 31 – 42 – 52 – 55
- TORINO 75 – 63 – 47 – 59 – 69
- VENEZIA 29 – 47 – 7 – 27 – 31
- NAZIONALE 52 – 57 – 46 – 19 – 24
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 10 febbraio 2026
3 6 20 23 27 28 34 37 43 49
50 53 58 65 66 79 83 88 89 90
Numero Oro: 66
Doppio Oro: 66 43
5 8 9 12 32 33 46 51 63 64 70 77 84 85 86
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, martedì 10 febbraio 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, martedì 10 febbraio 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.