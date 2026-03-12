Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 12 marzo 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 marzo 2026
Oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 41 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 41 del 12 marzo 2026
- Bari: 27 – 35 – 7 – 5 – 83
- Cagliari: 60 – 75 – 59 – 40 – 42
- Firenze: 25 – 2 – 15 – 26 – 22
- Genova: 50 – 63 – 30 – 77 – 57
- Milano: 33 – 49 – 66 – 83 – 11
- Napoli: 37 – 51 – 68 – 53 – 52
- Palermo: 83 – 64 – 34 – 59 – 88
- Roma: 55 – 59 – 9 – 72 – 52
- Torino: 66 – 72 – 41 – 53 – 67
- Venezia: 48 – 71 – 11 – 55 – 1
- Nazionale: 43 – 62 – 59 – 32 – 86
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 12 marzo 2026
Numero Oro: 27
Doppio Oro: 27 – 35
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 12 marzo 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 12 marzo 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.
Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.