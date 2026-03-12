Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 marzo 2026

Oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 41 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 41 del 12 marzo 2026

Bari: 27 – 35 – 7 – 5 – 83

Cagliari: 60 – 75 – 59 – 40 – 42

Firenze: 25 – 2 – 15 – 26 – 22



Genova: 50 – 63 – 30 – 77 – 57

Milano: 33 – 49 – 66 – 83 – 11

Napoli: 37 – 51 – 68 – 53 – 52

Palermo: 83 – 64 – 34 – 59 – 88



Roma: 55 – 59 – 9 – 72 – 52

Torino: 66 – 72 – 41 – 53 – 67



Venezia: 48 – 71 – 11 – 55 – 1



Nazionale: 43 – 62 – 59 – 32 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, giovedì 12 marzo 2026

2 – 25 – 27 – 33 – 35 – 37 – 48 – 49 – 50 – 51 – 55 – 59 – 60 – 63 – 64 –66 – 71 – 72 – 75 – 83

Numero Oro: 27

Doppio Oro: 27 – 35

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, giovedì 12 marzo 2026

5 – 7 – 9 – 11 – 15 – 22 – 26 – 30 – 34 – 40 – 41 – 42 – 53 – 68 – 77

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 12 marzo 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 12 marzo 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.