Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto 15 agosto 2020 rinviata: perché, quando ci sarà, data

Questa sera, giovedì 15 agosto 2020, non è andata in scena l’estrazione numero 80 del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Niente numeri. Tutti gli scommettitori infatti dovranno aspettare ancora qualche ora per poter sapere se hanno vinto o meno. Perché l’estrazione è stata rinviata? Semplice: oggi, 15 agosto 2020, è Ferragosto, giorno festivo.

Ma quando sarà la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto? L’estrazione numero 80 del 2020 dei giochi si terrà lunedì 17 agosto per quanto riguarda Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La prossima settimana, dunqe, ci saranno ben quattro estrazioni: lunedì 17, martedì 18, giovedì 20 e sabato 22.

L’appuntamento con i numeri vincenti, come al solito, sarà alle ore 20 in punto. TPI, come sempre, pubblicherà in tempo reale le estrazioni nei suoi articoli.

Quali sono i giorni delle estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato (salvo in alcune (rare) occasioni). Le estrazioni dei numeri vincenti iniziano alle ore 20.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile (www.giocaresponsabile.it). Non sottovalutare il problema!

