Aumento del gioco online dopo la pandemia

In seguito alla pandemia da covid-19 si è visto, in maniera apparentemente insolita, un aumento del gioco online in diverse forme, specialmente delle scommesse sportive.

Durante i due lockdown sempre più giocatori italiani e giocatrici hanno scoperto le possibilità offerte dalle svariatissime piattaforme online, che si differenziano per bookmaker, quote, possibilità di cashback, prezzi di entrata, bonus e modalità di gioco. Come non mai prima d’ora il mondo delle scommesse sportive è a portata di pc e di smartphone. E se ne sono accorti tutti, sia i giocatori e le giocatrici, che le maggiori agenzie di scommesse italiane e mondiali. Così, invece di ritornare alla condizione precedente di “normalità”, dove si preferiva recarsi in luoghi fisici, oggi la normalità è diventata il gioco online.

Possibilità e raccomandazioni

Che chi preferisce esclusivamente il gioco online e chi invece sceglie un mix tra questo e i luoghi fisici a seconda del giorno della settimana o dell’orario. Ma il fatto non cambia: crescono in maniera esponenziale sempre più posti dove giocare, sono aumentate le modalità di gioco, le regole, le soluzioni promozionali, le possibilità di bonus, gli esiti che si possono giocare, gli sport, le squadre e gli atleti quotati, ma non sempre queste soluzioni – purtroppo – sono convenienti. Le condizioni a volte possono non essere chiare e spesso non sono precise le statistiche che dovrebbero permettere ai giocatori di valutare per bene le proprie scelte.

L’unico rischio che ci si può permettere di correre per giocare in tranquillità e con cognizione è quello che si decide di prendere scommettendo sull’esito. Ma come si può fare a tutelarsi facilmente e in sicurezza?

Scegliere siti di scommesse online certificati ADM e AAMS

I giocatori navigati vecchia scuola hanno sviluppato sicuramente un fiuto che gli permette di capire subito quando una quota è conveniente o quando c’è qualcosa di strano, quando la pubblicità è ingannevole e quando, invece, promuove sul serio soluzioni adeguate. Per le agenzie di scommesse dovrebbe essere un onesto dare e avere: i giocatori vanno rispettati, ma purtroppo non sempre questo accade.

Con le novità proposte online anche i giocatori esperti possono trovarsi in territori sconosciuti, e la loro esperienza rischia davvero di diventare un’arma a doppio taglio. Se non si vogliono correre rischi imprevisti il metodo più semplice e diretto è scegliere i siti di scommesse con licenza ADM AAMS. Le regole di questi due enti di controllo dei monopoli di stato infatti tutelano particolarmente i giocatori in termini di sicurezza. La loro licenza infatti prevede un controllo sulle offerte che possono fare i siti di scommesse in Italia e proibisce la pubblicità ingannevole.

Piattaforme online che selezionano i siti affidabili e certificati

Per aiutare la scelta dei giocatori esistono delle piattaforme online create apposta. Su queste sono disponibili accurate selezioni dei siti di scommesse sicuri, certificati e quindi 100% affidabili. Sono presenti recensioni, promozioni, liste di modalità di gioco e relative comparazioni per scegliere consapevolmente il tuo bookmaker preferito. Affidati al caso solo quando scommetti su un esito, mai quando devi scegliere il sito.