Youtuber si schianta con il suo aereo per ottenere più like | VIDEO

Lo youtuber statunitense Trevor Jacob si è schiantato deliberatamente con il suo aereo al fine di ottenere più like sul suo profilo: è quanto stabilito dalla Federal Aviation Administration, l’agenzia d’aviazione statunitense, al termine delle indagini sull’incidente che lo scorso novembre aveva visto protagonista il giovane.

Il 24 novembre scorso, infatti, Trevor Jacob era a bordo del suo piccolo aeroplano quando il motore ha smesso di funzionare. Lo youtuber, quindi, si era paracadutato fuori dall’aereo, atterrando in un campo, e aveva ripreso lo schianto del velivolo tra gli alberi della foresta californiana di Los Padres. Il filmato, postato sul profilo Youtube del 28enne, aveva ottenuto due milioni di visualizzazioni.

Le indagini della Federal Aviation Administration, avviate per stabilire le dinamiche esatte dell’incidente, hanno però svelato l’incredibile verità.

Secondo l’agenzia d’aviazione statunitense, infatti, vi sarebbero diverse prove contro lo youtuber, tra cui il fatto che il giovane non abbia nemmeno provato ad effettuare un atterraggio d’emergenza, nonostante vi fossero diversi punti in cui era possibile farlo, né abbia contattato il controllo del traffico aereo per lanciare un sos.

Inoltre, subito dopo lo schianto, l’unica preoccupazione di Trevor Jacob sarebbe stata quella di recuperare tutte le telecamere installate sull’aereo, sbarazzandosi poi del relitto del velivolo.

“Non pensavo che pubblicare un video di un’avventura andata male avrebbe smosso così tanto le acque” ha dichiarato lo youtuber che ora dovrà restituire la licenza per volare.

“La comunità dell’aviazione è stata piuttosto dura con me, quindi sto pensando di smettere del tutto e di arrendermi, solo perché sono odiato”.