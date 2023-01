Xi Jinping visiterà la Russia in primavera: l’annuncio di Mosca

Xi Jinping è atteso a Mosca in primavera. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, che ha parlato di “un evento centrale” nelle relazioni fra Mosca e Pechino. La visita, annunciata a poche settimane dal primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina, non è stata ancora confermata da Pechino.

“Per quanto riguarda questa visita in particolare, al momento non ho informazioni da condividere”, ha detto stamattina la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ribadendo che Cina e Russia “mantengono stretti contatti a vari livelli per promuovere la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, contribuendo allo sviluppo globale pacifico”.

L’invito era stato rivolto da Putin in un colloquio il 30 dicembre scorso, durante una videochiamata in cui aveva definito le relazioni tra i due paesi “le migliori nella storia”. “Ti aspettiamo caro presidente, caro amico, ti aspettiamo la prossima primavera in visita di Stato a Mosca”, aveva detto Putin, dopo aver affermato che Russia e Cina “condividono la stessa visione di fronte a sfide e pressioni senza precedenti da parte dell’Occidente”. Il 4 febbraio scorso, meno di tre settimane prima dell’inizio della guerra, i due capi di stato si erano incontrati a Pechino, dove annunciarono una collaborazione “senza limiti”.