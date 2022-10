Quattro writer italiani arrestati in India: imbrattati due bus

Quattro writer italiani sono in arresto ad Ahmedabad, capitale del Gujarat, nel nord-est dell’India, dopo essere stati identificati dai filmati di sorveglianza mentre entravano in un deposito per fare dei graffiti sui mezzi del servizio di trasporto cittadino.

Secondo i media indiani, avrebbero deturpato due autobus parcheggiati presso la metropolitana nella zona di Apparel Park. Sono stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza. Tre di loro sono saltati sopra il muro del deposito della ferrovia della metropolitana alle 2 del mattino: “Sono entrati nell’area ed hanno scritto la parola “TAS” con diversi colori fuori da entrambi gli autobus”, così secondo la polizia. L’accusa per loro è di avere danneggiato una pubblica proprietà, per un danno di 50 mila rupie (circa 600 euro), e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico.

Sono il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto (Teramo), il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito (Ancona), il 21enne Daniele Stranieri di Spoltore (Pescara) e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno), ed dono in viaggio in India con un visto turistico di un mese.