La faccia di Messi sulle banconote: l’ipotesi della banca nazionale argentina

Dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar, il capitano dell’Argentina Lionel Messi è diventato definitivamente un mito per il suo Paese. I tifosi dell’albiceleste sono ancora in fibrillazione per la conquista della tercera, così mentre loro si riversano in strada per festeggiare, la banca nazionale pensa a come rendere onore alla Pulga.

Stando a quanto riportato da El Financiero, l’idea della Banca Centrale della Repubblica Argentina è quella di stampare delle banconote con il volto del numero 10 argentino. Non a caso, il biglietto al quale si è pensato è quello da 1.000 pesos, proprio perché le prime due cifre corrispondono al numero di maglia di Messi.

Le immagini delle banconote sono già diventate virali sui social. Da un lato, il volto di Messi. Dall’altro il momento di celebrazione del titolo in Qatar.

Non è ancora chiaro se i 1.000 pesos in onore di Messi saranno solo un’edizione limitata o meno. D’altronde, in Argentina, commemorazioni di questo tipo sono state già fatte. Già nel 1978 dalla Banca Centrale Argentina hanno pensato al calcio, quando la squadra è diventata campione del mondo per la prima volta e hanno emesso monete commemorative.

La stessa cosa che hanno fatto con il 50° anniversario della morte di Eva Perón, ex First Lady del paese. L’opzione più quotata è comunque quella delle delle banconote commemorative. In tal caso, senza dubbio diventeranno pezzi da collezione.