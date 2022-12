Ventenne scompare la notte di Natale, ritrovato il cadavere: è giallo

Per una famiglia del Minnesota, negli Stati Uniti, il giorno di Natale si è trasformato in una tragedia.

George Musser, 20 anni, stava trascorrendo il Natale con la famiglia. Verso sera, dopo essere uscito di casa, è scomparso. Poi, il tragico epilogo: il ritrovamento del corpo privo di vita.

Un evento che ha scosso non solo la famiglia Musser, ma l’intera contea di Stillwater nel Minnesota. Dopo la scomparsa, i familiari allarmati si sono subito rivolti alle autorità che hanno dato il via alle ricerche.

George è stato visto l’ultima volta nei pressi di un bar di Minneapolis-St. Paul. Dopo una notte e una giornata trascorse nell’angoscia, la polizia ha purtroppo ritrovato il corpo di George Musser nei pressi di Baytown Township intorno alle 19.00.

Le autorità hanno subito aperto un fascicolo e interrogato gli abitanti del posto. Ally McKay è stata l’ultima persona ad averlo visto: “Verso l’1:30 del mattino, si è avvicinato allo stand in cui ero seduto con i miei amici e stava parlando con noi. E ci ha detto che doveva andare in bagno e poi non è più tornato”. La morte di George Musser resta avvolta nel mistero.