Sorprende il padre malato dandogli segretamente rene: quando lo scopre lui scoppia in lacrime

Una storia particolarmente toccante arriva dagli Stati Uniti. Delayne Ivanowski, nativa del Missouri, ha donato segretamente un rene a suo padre, John. L’uomo di 60 anni soffriva di nefropatia da immunoglobuline A , chiamata anche morbo di Berger. Una patologia che porta a una produzione anormale di anticorpi, causando insufficienza renale. Il padre di famiglia doveva quindi essere sottoposto a dialisi per quattro o cinque ore, quattro giorni alla settimana. I

In attesa di un trapianto si era sempre rifiutato di farsi fare questo regalo dalla figlia, un’infermiera di 25 anni. Era preoccupato per lei perché aveva già perso un figlio, morto di cancro. Ma lei ha comunque seguito la sua idea.

Un video riprende il momento della scoperta. Si tratta del momento in cui un papà scopre che il donatore che gli darà il rene di cui ha bisogno non è che sua figlia. La ragazza ha nascosto per più di 8 mesi che sarebbe stata lei la donatrice, poiché era sicura che suo padre non le avrebbe mai permesso di sottoporsi all’intervento.

Il video è stato condiviso su TikTok dalla protagonista Delayne e ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni. Nella clip la ragazza fa il suo ingresso nella stanza in cui il padre si trova già ricoverato trascinando dietro di sé una flebo. “Stai scherzando? Oh, oh”, esclama l’uomo non appena la figlia varca la porta, e si sente la voce della persona che sta registrando il video rassicurardo dicendogli “va tutto bene, non ti preoccupare”.

Delayne ha anche chiesto, attraverso il video, una donazione per poter supportare le spese del suo espianto di rene: “Se 6.000 persone mi pagassero un dollaro l’una potrei coprire il costo dell’operazione”.