Usa: polizia spara e uccide afroamericano su sedia a rotelle. Anthony Lowe ha cercato di fuggire

Un uomo afroamericano con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle è stato ucciso dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California.

Il 36enne, Anthony Lowe, è stato ucciso a colpi di pistola da alcuni poliziotti a Huntington Park, nel sud della California. Le circostanze che hanno preceduto l’uccisione dell’afroamericano non sono chiare, con gli agenti che hanno rivisto la loro versione più volte. Per questo la famiglia di Lowe chiede che i poliziotti vengano licenziati e accusati di omicidio.

Gli Usa si trovano così di fronte a un altro episodio sull’uso eccessivo della violenza da parte della polizia ai danni della comunità afroamericana.

California cops shot dead double amputee Anthony Lowe Jr on Thursday as he tries to run away from them on his stumps

Police department says officers feared he was going to throw his knife at them

The cops involved had been placed on leave for a few days pic.twitter.com/XqTBPSzKcs

— Ronald Kelly (@RonK3l) February 1, 2023