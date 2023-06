Morto Unabomber: Ted Kaczynski, l’uomo che ha terrorizzato gli Usa per 17 anni, trovato senza vita in prigione

È morto in carcere Theodore “Ted” Kaczynski, noto come “Unabomber”, il matematico che per 17 anni terrorizzò gli Stati Uniti. Tra il 1978 e il 1995, Kaczynsky mandò pacchi esplosivi a numerose persone, provocando 3 morti e 23 feriti. Aveva 81 anni.

Secondo l’Ufficio federale delle prigioni. è stato trovato morto intorno alle 8 del mattino nella prigione federale di Butner, in North Carolina. La causa del decesso al momento non è stata resa nota.

Dopo una brillante carriera accademica, Kaczynski si era ritirato in una baracca nel Montana elaborando teorie contro lo sviluppo tecnologico e la moderna società industriale. Dal suo rifugio inviava ordigni artigianali alle persone ritenute responsabili della distruzione dell’ambiente, uccidendo tre persone nell’arco di 17 anni. Fu arrestato nel 1996, grazie alla segnalazione del fratello David. Aveva riconosciuto il suo stile in quello del manifesto che il terrorista era riuscito a far pubblicare dal Washington Post. A maggio del 1998 è stato condannato a quattro ergastoli più 30 anni di carcere.

Dopo aver trascorso più di 20 anni in una prigione federale di massima sicurezza in Colorado, la Supermax prison di Florence, a dicembre 2021 è stato trasferito nella struttura medica della prigione federale in North Carolina, dove è morto oggi.