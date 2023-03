Usa, l’annuncio di Trump: “Mi arresteranno martedì. Protestate e riprendetevi il Paese”

Donald Trump “sarà arrestato martedì della prossima settimana”. A dirlo è direttamente l’ex presidente degli Stati Uniti, che ha invitato i suoi sostenitori a protestare contro la decisione.

La notizia non è stata ancora confermata dalla procura di New York, che ha aperto un’inchiesta sul pagamento di denaro alla pornostar Stormy Daniels, in cambio del suo silenzio prima delle elezioni del 2016. Diversi testimoni, tra cui Daniels e l’ex avvocato di Trump Michael Cohen, sono già comparsi di fronte a un gran giurì, che dovrebbe votare sull’eventuale incriminazione di Trump. Una decisione in merito era già attesa per la settimana prossima.

Secondo Trump, che cita indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’arresto avverrà martedì. Sulla sua piattaforma di social media, Trump ha parlato di accuse basate su una “favola vecchia e pienamente screditata (da numerosi altri procuratori!)”

“Protestate, riprendetevi il vostro paese”, ha detto ai suoi follower Trump, definendosi “di gran lunga il principale candidato repubblicano”. Nei suoi post, il magnate newyorkese ha continuato a sostenere che le elezioni del 2020 gli siano state “rubate”. Accuse che ricordano quelle che hanno preceduto le proteste al Congresso del 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori dell’allora presidente uscente invasero la sede del parlamento.