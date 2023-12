Elezioni Usa 2024, la Corte Suprema del Colorado esclude Trump dalle primarie di Stato

Usa 2024, la Corte Suprema del Colorado esclude Trump dalle primarie

La Corte Suprema del Colorado ha escluso Donald Trump dalle primarie repubblicane che si terranno nello Stato in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2024, dichiarandolo non eleggibile per la Casa Bianca a causa del suo coinvolgimento in un’insurrezione contro la Costituzione quando centinaia di suoi sostenitori assaltarono il Congresso americano.

