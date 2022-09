Ucraina, colonnello russo ucciso da un’autobomba

Un colonnello russo, al comando della città occupata di Berdyansk, in Ucraina sudorientale, è stato ucciso da un’autobomba. Lo riporta la stampa russa, secondo cui il colonnello Artem Bardin è deceduto a seguito delle ferite riportate nell’attentato, avvenuto ieri intorno alle 12. Se confermato, si tratterebbe, secondo il quotidiano britannico The Guardian, dell’azione di più alto profilo ai danni di un esponente delle forze di occupazione russe in Ucraina.

L’esplosione sarebbe avvenuta nei pressi della sede dell’amministrazione della città, che conta circa centomila abitanti. La bomba, piazzata sotto il veicolo dell’ufficiale russo, è deflagrata mentre Berdin si trovava alla guida. Negli scorsi giorni l’Ucraina ha annunciato l’inizio di una controffensiva nelle regioni meridionali in paese, in particolare nella regione di Kherson, il primo e unico capoluogo catturato dalle forze russe dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso.