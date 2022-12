Più di 30 persone sono rimaste ferite – 11 delle quali gravemente – su un volo partito domenica da Phoenix in direzione Honolulu. L’aereo della Hawaiian Airlines, che trasportava 238 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, è atterrato all’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye dopo aver incontrato una violenta turbolenza circa 30 minuti prima della destinazione. Il personale medico, arrivato preventivamente allo scalo, ha fornito assistenza ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio feriti. Shayne Enright, portavoce dei servizi, ha dichiarato che 36 persone, tra cui un bambino di 14 mesi e tre membri dell’equipaggio, hanno riportato lesioni. Di queste, 11 persone, tra cui un adolescente, sono state ricoverate in ospedale con ferite gravi. Altri nove sono stati ricoverati in condizioni stabili.

“Le lesioni includevano un grave trauma cranico, lacerazioni, lividi e perdita di coscienza”, ha spiegato Enright. Nessuna delle vittime è in pericolo di vita. In una conferenza stampa convocata d’urgenza, il chief operating officer di Hawaiian Airlines, Jon Snook, ha affermato che il segnale della cintura di sicurezza era acceso quando il volo ha incontrato la turbolenza. Secondo la Federal Aviation Administration, dal 1980 al 2008, ultimo anno in cui l’amministrazione ha pubblicato i dati sul proprio sito, i vettori aerei statunitensi hanno avuto 234 incidenti legati a turbolenze che hanno provocato 298 feriti gravi e tre morti.

Kaylee Reyes, una passeggera, ha dichiarato a Hawaii News Now che l’aereo ha cominciato a tremare all’improvviso, facendo cadere sua madre, che aveva la cintura di sicurezza slacciata, e facendole colpire con la testa il soffitto della cabina dell’aereo. Jim Ireland, il direttore del dipartimento dei servizi di emergenza di Honolulu, ha dichiarato in conferenza stampa che è stata “una fortuna che non ci siano stati morti o altri feriti gravi”.