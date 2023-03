Nega la torta di compleanno alla figliastra perché “troppo grassa”: “Deve imparare a fare scelte consapevoli”

La torta per il compleanno della sua figliastra “non è salutare” e “rischia di farla ingrassare”, così una donna di 34 anni è finita al centro di una enorme polemica social dopo essersi chiesta se fosse nel torto per aver cercato di spiegare alla piccola Gwen l’importanza di fare “scelte consapevoli” quando si parla di alimentazione. La matrigna ha affermato che la madre biologica della ragazza – nonché sua principale tutrice – non le pone alcun paletto al cibo “spazzatura”.

La donna ha insistito affinché Gwen al posto della torta di compleanno mangiasse un “gelato a basso contenuto di grassi” per compensare l’alimentazione a suo modo di vedere scorretta che avrebbe quando è con la madre: “Mi rende triste la salute della bambina, quindi cerco di insegnare a Gwen a mangiare sano e a muoversi durante i nostri fine settimana con lei”. La piccola trascorre un fine settimana ogni due con la matrigna, il padre e i due fratellastri.

“Siamo una famiglia sana e insegniamo la moderazione e il controllo di quanto prendiamo quando abbiamo dei dolcetti”, ha scritto Lara su Reddit. “Tuttavia – aggiunge – Gwen è qui solo due fine settimana al mese e sua madre ha l’atteggiamento esattamente opposto. In tutta onestà, il gruppo sanguigno di quella donna è probabilmente il ketchup”. Secondo la matrigna, la bimba “pesa circa 9 kg in più di quanto dovrebbe pesare una bambina di sei anni”.

Venuta a sapere della vicenda, la madre di Gwen è andata su tutte le furie, affermando che la piccola si sia messa a piangere perché voleva davvero una torta, ma non voleva fare una scelta giudicata “cattiva” dalla matrigna. La 34enne ha replicato: “Mi sto solo prendendo cura di una bambina affidata a me”.