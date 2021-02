Giappone, terremoto di magnitudo 7.3: oltre 100 feriti, peggiore scossa dal 2011

Un fortissimo terremoto di magnitudo 7.3 si è abbattuto sulla parte nord orientale del Giappone. Si tratta del sisma più forte e devastante dal 2011. Al momento il bilancio è di circa 120 feriti. La scossa è avvenuto a una profondità di 55 chilometri al largo della costa di Fukushima, ovvero la medesima area in cui si verificarono il terremoto e il conseguente disastro nucleare nel 2011.

Fortunatamente in questo caso non si registrano problemi sulle centrali nucleari presenti nella zona. Per far fronte alle conseguenze del sisma, nella prefettura di Fukushima sono stati allestiti 64 centri di evacuazione, dove sono attualmente alloggiate oltre 200 persone.

La Japan meteorological agency (Jma) ha riferito la causa del terremoto potrebbe essere un processo di assestamento delle placche tettoniche, che ancora non si è esaurito dopo oltre 10 anni.

