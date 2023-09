Toro seduto in auto al posto del passeggero: follia sulle strade del Nebraska | VIDEO

Un toro “seduto” al posto del passeggero a bordo di un’auto. E’ l’immagine che si è ritrovata davanti la polizia di Norfolk, in Nebraska, Stati Uniti lo scorso 30 agosto. Un toro Watusi, noto per le enormi corna, era su una Ford Crown Victoria. La macchina guidata da Lee Meyer è stata privata di metà del parabrezza e del tetto per far posto al suo animale, chiamato Howdy Doody.

L’uomo ha percorso l’autostrada per 58 chilometri con un cancello per il bestiame attaccato al lato del passeggero per consentire al toro di essere legato. Poi, a seguito di numerose segnalazioni, è intervenuta la polizia che ha fermato l’uomo e il suo particolare passeggero… Il video, diffuso in rete, è diventato subito virale.