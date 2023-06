Squalo uccide turista russo, l’animale viene pescato e colpito a calci e pugni: choc in Egitto

Un’aggressione scioccante di fronte a una popolare località balneare. È quella subita da Vladimir Popov, ucciso da uno squalo tigre mentre era in vacanza in Egitto. Il 23enne è stato raggiunto dallo squalo mentre nuotava di fronte al resort. Un’incidente raro, che ha spinto le autorità egiziane a vietare la la balneazione lungo 74 chilometri di costa fino a domenica.

Un video diffuso online sembra mostrare il momento dell’aggressione. Nel filmato, diverse persone cercano di uscire dall’acqua, mentre il giovane viene tirato sott’acqua. Poi riemerge e cerca di combattere lo squalo chiedendo aiuto al padre, mentre l’animale continua ad attaccarlo.

“Che tipo di aiuto puoi dare? Questo macello è successo in 20 secondi, è stato semplicemente trascinato sott’acqua”, ha detto il padre, che ha parlato di “coincidenza assurda” perché quella in cui è avvenuta la tragedia “è una spiaggia sicura”. “Ci sono navi e yacht in giro. Non è mai successo lì. Di solito attaccano su spiagge selvagge. È solo una specie di destino malevolo”.

Un altro video mostrerebbe invece il momento della cattura dello squalo, trascinato a riva da alcuni pescatori. Il predatore viene poi colpito a bastonate e preso a calci da diverse persone. Il ministero dell’Ambiente ha poi dichiarato che lo squalo è stato portato in un laboratorio dove sarà analizzato per scoprire le cause dell’aggressione.