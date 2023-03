Sposata da 10 anni con tre figli, poi la scoperta choc: “Mio marito è mio cugino”

Si sono frequentati per quattro mesi, poi si sono sposati e dopo dieci anni di matrimonio – durante i quali hanno avuto anche tre figli – hanno scoperto di essere cugini: Celina Quinones vive in Colorado, negli Stati Uniti, ed ha scoperto di essere coniugata con un suo parente diretto soltanto dopo aver esaminato il suo albero genealogico. Entrambi si sono sottoposti al test prima di diffondere la notizia.

La donna ne ha parlato sul suo account TikTok: “Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I miei figli e mio marito sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi”. Celina ha dichiarato che non tornerebbe indietro rinunciando alla vita con il suo Joseph, che lei chiama “cousband” (in italiano cugimarito).

“Lui è ancora e sarà il mio tutto. Non lascerò che un po’ di sangue distrugga quello che abbiamo creato, questa bellissima famiglia”. Molti sui social sono rimasti perplessi ascoltando la strana storia: “Si assomigliano letteralmente, come hanno fatto a non accorgersene?”, dice un utente, mentre un altro osserva: “Quindi avete deciso di stare insieme? È una cosa da malati”.

Celina ha detto di aver “dato di matto” dopo aver scoperto di essere imparentata con suo marito: “È stato devastante, mi sono chiesta se era giusto starci insieme. Mi ha spaventato”. Ma poi ha aggiunto: “Il Colorado sembra così grande, in realtà non è così grande. Tutti conoscono tutti e molto probabilmente tutti sono imparentati”.