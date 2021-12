Usa, sparatoria in una scuola del Michigan: 15enne apre il fuoco sui compagni. Morti 3 studenti

Tragedia in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti, dove tre studenti sono morti e altri 8 sono rimasti feriti dopo che un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. La notizia è stata riportata dall’Abc. Il 15enne autore della sparatoria è stato arrestato. “Non ha opposto resistenza”, ha reso noto il vicesceriffo della contea di Oakland, Michael McCabe, spiegando che il ragazzo ha chiesto un avvocato e poi ha invocato il suo diritto a non rilasciare dichiarazioni. Da quel momento non ha più parlato con le autorità.. Tra i feriti figura anche un insegnante, ha precisato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland. L’arma usata dallo studente, una pistola, è stata sequestrata.

I tre studenti uccisi sono un ragazzo di 16 anni e due ragazze, una di 14 e una di 17, secondo quanto affermato da Michael McCabe, vicesceriffo della contea di Oakland. I feriti sono stati trasportati in tre ospedali vicini: in due sono in sala operatoria mentre gli altri 6 sono in condizioni stabili con varie ferite da arma da fuoco, ha detto McCabe.