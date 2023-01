A scuola di Nazismo in Ohio: così una coppia voleva insegnare agli studenti che Hitler era buono

Una vera e propria guida per istruire i propri figli sugli aspetti positivi del Nazismo e sulla figura di Adolf Hitler: il dipartimento per l’Istruzione dell’Ohio sta investigando su un gruppo Telegram dal nome “Dissident Homeschool Network”, traducibile con “Scuola casalinga per dissidenti”, dal quale oltre 2.500 genitori attingono fonti e documenti negazionisti dell’Olocausto da trasmettere ai propri figli.

La segnalazione alle autorità è arrivata dal gruppo Anonymous Comrades Collective, che è riuscito a risalire alla coppia di insegnanti che ha fondato il gruppo sull’app di messaggistica istantanea.

Sono noti come Mr e Mrs Saxon, all’anagrafe Logan e Katja Lawrence: con le loro idee razziste e antisemite da due anni sperano di fare proseliti nell’alt-right americana.

Nei loro messaggi invitano i membri della chat a non mandare i figli nelle scuole pubbliche, dove verrebbe loro propinata “merda sionista”, e di tenerli in generale il più possibile dai “contenuti mediatici ebrei”.

“Mi riempie il cuore di gioia sapere che esiste una base così forte di nazionalsocialisti interessati alla nostra vittoria”, è uno dei post fissati nel gruppo, tra citazioni di Hitler e del generale schiavista americano Robert E. Lee, diffuso in occasione del raggiungimento di mille iscritti.

Katja Lawrence è stata anche ospite in un podcast neonazista, dove ha promosso la sua iniziativa: “Siamo profondamente impegnati nell’assicurarci che i nostri bambini diventino dei fantastici nazisti”.

Per lei ogni lezione di scuola dovrebbe iniziare con il saluto del Terzo Reich “Sieg Heil”, e tutte le materie dovrebbero essere “piegate” alla logica della Germania nazista. Un esempio? Nelle lezioni di matematica gli studenti dovrebbero lavorare sui dati falsati in chiave nazista dei crimini urbani.