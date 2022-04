Questa mattina si sono verificati nuovi scontri tra la polizia israeliana e i manifestanti palestinesi sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme davanti a una platea di giornalisti. Come riporta l’agenzia AFP, la polizia è entrata nel complesso di Al Aqsa dopo che alcuni giovani avevano scagliato delle pietre verso di loro.

Ieri Israele è tornata a colpire Gaza per la seconda volta questa settimana, in quella che è stata definita la più grande escalation dal conflitto del maggio 2021, durato 11 giorni. L’esercito israeliano ha condotto raid aerei contro la città di Gaza in risposta al lancio di un razzo dall’enclave palestinese, caduto nei pressi di una casa nei pressi di Sderot, nel sud di Israele.