Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra

Sadiq Khan, il sindaco laburista dal 2016 alla guida di Londra, è stato rieletto al governo della capitale britannica.

Khan – che ha battuto lo sfidante Tory, Shaun Bailey – non ha ottenuto la maggioranza assoluta nel primo spoglio dei voti, dove vengono conteggiati solo i candidati scelti come prima opzione, e ha dovuto attendere che venissero conteggiati anche i voti che lo avevano designato come seconda opzione: ha ottenuto il 55,2% dei voti nel secondo conteggio (nel primo, in cui c’erano tutti i candidati, aveva il 39,8% contro il 35,1% per Bailey, un divario molto inferiore a quello previsto dai sondaggi).

“Farò tutto il possibile per rimettere in piedi la nostra città. Un futuro migliore è possibile e lo realizzeremo insieme”, ha promesso nella sua prima reazione su Twitter. Quando poi è apparso in pubblico ha promesso una “riconciliazione nazionale”: “le cicatrici della Brexit rimangano, una dura guerra culturale che ci separa sempre di più”. “Dobbiamo sfruttare questo momento di ripresa nazionale per sanare quelle divisioni”, ha sottolineato, osservando che al coronavirus non interessa se qualcuno era pro o contro l’Unione Europea.

Musulmano e di origine pakistana, Khan avrà un mandato più breve che il precedente visto che le elezioni erano state rinviate.

