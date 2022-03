Russia, la giornalista del blitz in diretta tv risulta scomparsa. I legali: “Rischia fino a 15 anni di carcere”

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, apparsa ieri durante il tg della tv russa Channel One con un cartello contro la guerra in Ucraina (qui il video) risulta scomparsa, secondo quanto denunciato oggi dai suoi legali. Gli avvocati hanno fatto sapere di averla cercata per tutta la notte e di non riuscire a trovarla. Dopo aver esposto il cartello “non credete alla propaganda, vi stanno mentendo” in diretta tv, Ovsyannikova è stata subito arrestata dalla polizia, ma poi il suo caso “è stato preso in mano dalle alte autorità”, ha spiegato il legale Dmitry Zakhvatov, che da questa mattina non ha più avuto notizie della sua assistita, nonostante su un profilo twitter che riporta il nome della donna, gestito probabilmente da persone a lei vicine, si legge che dopo ore trascorse in commissariato sarebbe stata messa agli arresti domiciliari.

“Non so cosa mi succederà da qui alle prossime ore. L’avvocato ha detto che rischio fino a 10 anni di carcere secondo il codice penale, ma non mi pento di nulla. Però ho bisogno del vostro supporto. #stopthewar”, recita uno dei Tweet apparsi sul profilo associato al nome della giornalista russa.

Un altro dei suoi legali, Anastasia Kostanova, ha raccontato alla BBC russa di aver cercato di raggiungere telefonicamente la sua assistita ma che nessuno dei tentativi è andato a buon fine. “Abbiamo passato la notte a cercarla. Sembra che vogliano nasconderla dai suoi avvocati e che stiano cercando di sottrarle l’assistenza legale. Vuol dire che stanno preparando un processo durissimo”, ha aggiunto. Secondo lo staff legale il procedimento penale avviato nei confronti della giornalista russa potrebbe accusare Ovsyannikova di “divulgazione pubblica di informazioni consapevolmente false sull’uso delle forze armate russe“, stando alla nuova legge sui media approvata dal Cremlino la settimana scorsa.

La norma prevede fino a 15 anni di reclusione per coloro che usano la parola “guerra” per riferirsi all’operazione militare in Ucraina, e che diffondono “fake news” sul conflitto, e ha spinto molti media internazionale a ritirare i propri giornalisti da Mosca. Ovsyannikova nel frattempo ha ricevuto decine di messaggi di supporto sui social e anche il plauso del presidente ucraino Zelensky per aver “detto la verità”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha invece definito la sua azione “un atto di teppismo”.