Primo attacco dell’Ucraina su suolo russo: colpito deposito petrolifero a Belgorod | VIDEO

Gli ufficiali russi hanno annunciato che due elicotteri d’attacco ucraini Mi-24 hanno colpito un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia, provocando un enorme incendio. Si tratta del primo attacco aereo ucraino su suolo russo. Belgorod, situata in prossimità del confine ucraino, è uno dei principali centri logistici per l’invasione russa e l’attacco potrebbe avere un impatto sulle linee di rifornimento russe. Finora l’Ucraina non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’incidente.