È la morte più temuta da parte di chi lavora negli aeroporti. È stato letteralmente risucchiato dal motore di un aereo passeggeri appena atterrato. Così è deceduto un operaio dell’aeroporto di San Antonio, in Texas. Come riferiscono i media americani, l’incidente è avvenuto poco dopo l’atterraggio di un volo Delta da Los Angeles che stava rullando verso il gate “quando un lavoratore è stato inghiottito dal motore”.

A riferirlo è il National Transportation Safety Board americano. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità. Una fonte interpellata dal Guardina ha evidenziato che il lavoratore “aveva volontariamente camminato davanti al motore acceso”. Solo qualche giorno fa la compagnia aerea regionale Piedmont Airlines, un’affiliata di American Airlines, ha pagato una multa da 15.625 dollari all’Occupational Safety and Health Administration per la morte di un impiegato di terra l’anno scorso in un incidente simile.

La tragedia è avvenuta alle 22.25 di venerdì scorso: ancora pochi minuti e il jet (volo Delta 1111) sarebbe stato agganciato al “finger” del gate per fare sbarcare i passeggeri. Secondo alcune ricostruzioni, ancora da confermare, l’operaio avrebbe camminato fino a fermarsi proprio davanti al motore: forse si era reso conto di trovarsi nel posto sbagliato – era notte – ma non ha fatto in tempo ad allontanarsi. La forza di aspirazione di questi motori è enorme e non lascia scampo. La ventola principale, che ha un diametro superiore ai 2 metri, può arrivare a muoversi a 20mila giri al minuto e le estremità delle sue affilate lamelle di titanio possono oltrepassare la velocità del suono.