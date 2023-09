Real Madrid, arrestati tre giocatori delle giovanili: hanno diffuso un video hard con protagonista una minorenne

La Guardia Civil nella giornata di oggi, 14 settembre 2023, ha arrestato tre calciatori delle giovanili del Real Madrid a Mogán (Gran Canaria) per il loro presunto legame con la diffusione di un video di contenuto sessuale con una ragazza minorenne (avrebbe meno di 16 anni). A riportarlo sono diversi media spagnoli tra cui El Confidential ed Europa Press.

Notizia che è stata poi confermata dallo stesso Real Madrid con una nota: “Siamo a conoscenza che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C sono stati chiamati a deporre di fronte alla Guardia Civil in merito a una denuncia per supposta diffusione di un video privato via WhatsApp. Una volta che il club avrà ottenuto una conoscenza dettagliata dei fatti adotterà le misure opportune”.

A denunciare il fatto, il 6 settembre scorso, è stata la madre della ragazza: i tre giocatori avrebbero inoltrato il filmato nella chat di squadra su WhatsApp, generando una catena di condivisione. Gli inquirenti non escludono che siano coinvolti altri giocatori, anche della prima squadra.