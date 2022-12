Qatar 2022, Francia in finale ai Mondiali per la quarta volta. Macron: “Ora la coppa”

La Francia va in finale ai Mondiali 2022 in Qatar. E’ la quarta volta nella storia che i Bleus riescono a giocare l’ultima partita, quella che vale la coppa. La selezione transalpina vinto quelle del 1998 e del 2018, rispettivamente contro il Brasile (3 a 0 con doppietta di Zidane e Petit) e contro la Croazia (4 a 2, a segno oltre a un autogol, Pogba, Griezmann e Pogba). Persa invece la finale del 2006, e la ricordiamo bene: a Berlino a vincere è stata l’Italia, ai rigori, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari (Materazzi e Zidane i marcatori) e la testata, sempre di Zidane e sempre a Materazzi. La sfida con l’Argentina, che gioca la sesta finale nella Coppa del Mondo, è una novità assoluta nell’atto conclusivo del torneo.

“Grazie Bleus, ora la coppa”. Così Emmanuel Macron esulta su Twitter per la vittoria della Francia nella semifinale contro il Marocco. Evidentemente per niente scaramantico, già dopo la fine del primo tempo, con i Bleus in vantaggio per 1-0, il presidente francese aveva twittato: “On la ramene?”, “Ce la riprendiamo?”, allegando un video con una replica gigante della Coppa del mondo. E poi, appena conclusa la partita, un tweet con tre bandiere francesi…se domenica vincesse con l’Argentina, per la Francia sarebbe il terzo titolo mondiale. “Ai nostri amici marocchini, congratulazioni per questo bel percorso. Avete segnato la storia del calcio”, scrive ancora in un altro tweet dedicato ai Leoni dell’Atlante.