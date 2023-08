Putin, prime parole su Prigozhin: “Uomo di talento che ha commesso errori”

Vladimir Putin commenta per la prima volta il clamoroso incidente aereo in cui avrebbe perso la vita Evgenij Prigozhin. Il presidente russo ha ricordato il capo della Wagner come “un uomo di talento che ha commesso errori” che conosceva sin dagli anni Novanta.

“Era un uomo dal destino difficile e ha commesso gravi errori nella vita”, ha detto il capo del Cremlino, ricordando così il protagonista della rivolta dello scorso giugno. “Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro paese, ottenendo risultati, ma anche all’estero, in Africa in particolare”, ha aggiunto Putin, esprimendo le sue condoglianze a tutti coloro che sono morti nello schianto ieri del jet della società di mercenari Wagner, di cui Prigozhin era a capo. Secondo Putin ora bisognerà “attendere cosa dicono le indagini”.

“Da quanto ne so, era tornato dall’Africa proprio ieri e aveva incontrato qui alcune autorità”, ha aggiunto Putin in un incontro con il capo dei separatisti del Donetsk Denis Pushilin, riportato dall’agenzia di stampa Tass.

Putin ha anche reso omaggio al “contributo dei combattenti della Wagner contro il neonazismo” in Ucraina, assicurando che “non sarà dimenticato”.

Anche il presidente dell’Ucraina oggi è espresso sull’incidente di ieri sera. “Non abbiamo nulla a che fare con questo fatto. Tutti capiscono chi ha un ruolo in quanto è accaduto”, ha detto Volodymyr Zelensky. “Quando ho chiesto supporto aereo non pensavo a questo”, ha ironizzato.