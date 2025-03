Proteste anti-Erdogan in Turchia: tra i manifestanti in fuga dalla polizia spunta anche Pikachu | VIDEO

È una scena a dir poco surreale quella che è stata immortalata in Turchia durante una delle tante proteste contro Recep Tayyip Erdogan, iniziate dopo l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu: tra i manifestanti in fuga dalla polizia, infatti, è apparso anche Pikachu, il celebre personaggio dei Pokémon. La scena è stata immortalata ad Antalya, dove centinaia di persone sono scese nuovamente in piazza per manifestare il proprio dissenso nei confronti del presidente turco.

Un manifestante vestito da Pikachu fugge dalla polizia durante una protesta ad Istanbul contro il presidente Erdogan. pic.twitter.com/s48LoDTEn8 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 27, 2025

Non è chiaro chi indossasse il vestito né se lo abbia fatto per sfuggire all’identificazione da parte della polizia: tuttavia anche lo stesso eroe dei Pokémon si è ritrovato a dover sfuggire alle cariche della polizia, che finora ha arrestato oltre 1000 persone in tutta la Turchia.

Pikachu is dragging the crowds along during protests in Turkey. 📍Antalya pic.twitter.com/7dAIcM48up — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) March 27, 2025

La scena, inutile a dirlo, è stata immortalata ed è diventata immediatamente virale sul web tra lo stupore e l’ironia dei follower che hanno immediatamente elogiato il coraggio del misterioso uomo mascherato che ha sfidato il potere attraverso le sembianze del manga giapponese.