Pescatore si lava le mani in acqua ma viene attaccato da uno squalo che lo trascina con sé: il video shock

Pescatore si lava le mani in acqua ma viene attaccato da uno squalo

Sta facendo il giro dei social il video shock che vede un pescatore attaccato da uno squalo sbucato all’improvviso mentre l’uomo si stava lavando le mani in acqua.

La vicenda è avvenuta negli Everglades, in Florida. Nel filmato si vede un pescatore, che si trovava in una barca con gli amici, che si piega verso l’acqua per sciacquarsi le mani.

All’improvviso, un grande squalo con le fauci spalancate sbuca dall’acqua e azzanna l’uomo, trascinandolo successivamente in acqua.

Il pescatore, fortunatamente, è riuscito subito a liberarsi e a risalire sull’imbarcazione anche grazie all’aiuto dei suoi amici. Secondo quanto riportato dai media americani, l’uomo, ha riportato solamente un trauma alla mano.