Il padre di Saman Abbas resta in carcere: no di Islamad al rilascio su cauzione

Shabbar Abbas, il padre di Saman resta in carcere in Pakistan. Islamabad ha detto no al rilascio su cauzione. L’uomo era stato arrestato nel suo paese di origine a novembre 2022. L’Italia ne aveva chiesto l’estradizione.

Shabbar Abbas è accusato dalla procura di Reggio Emilia dell’omicidio della figlia 18enne, uccisa a Novellara tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021.

Coinvolti nell’omicidio anche altri quattro parenti, tre identificati. La quarta, la madre della ragazza, risulta essere ancora l’unica latitante. Secondo l’accusa, Saman è stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia.

Il corpo della ragazza è stato ritrovato a novembre 2022a pochi metri di distanza dall’abitazione di famiglia. La conferma sull’identità del cadavere è arrivata a gennaio di quest’anno, grazie al riconoscimento di un’anomalia dei denti.