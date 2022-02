Il fondatore di Open Arms a TPI: “Andremo avanti finché l’Europa non troverà una soluzione sui salvataggi in mare”

“Il mio attivismo è nato dall’indignazione nel vedere la stasi dell’Unione europea sui salvataggi in mare di chi cerca di raggiungere il Continente. Volevo dare il mio contributo. A spingermi ad agire è stata anche la foto di Alan Kurdi”. Così Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, rispondendo alle domande dei lettori di TPI. “Il momento più difficile? Oltre a vedere tante persone morte in mare, sicuramente l’incapacità di molti politici europei di comprendere la situazione nel Mediterraneo e lo scarso valore che viene dato alla vita delle persone. Ma anche nei momenti più duri, non abbiamo mai pensato di mollare. Andremo avanti finché l’Europa non troverà soluzioni per proteggere i più vulnerabili. La vita di una persona è la cosa più importante, a prescindere dalla sua origine”, aggiunge Camps nel video realizzato per TPI.

Nel video il regista Marcel Barrena ci parla di come è nato il film “Open Arms – La legge del mare”, uscito il 3 febbraio, che racconta la storia della Ong spagnola. “Quando ho scoperto come lavoravano Oscar Camps e Open Arms, ho lasciato tutti gli altri progetti per concentrarmi su questo film. La pellicola parla di cosa può fare ognuno come persona, con le proprie capacità, per aiutare il prossimo”.

La trama e il cast del film

Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Oscar e Gerard, arrivano a Lesbo dopo aver visto la fotografia straziante di un bambino annegato nel Mar Mediterraneo. Scoprono una realtà sconvolgente: migliaia di persone ogni giorno rischiano la vita cercando di attraversare il mare con la più precaria delle navi, fuggendo da conflitti armati e altre miserie nei loro paesi d’origine. Ma la cosa più eclatante è che nessuno intervenga. Oscar e Gerard insieme a Esther, Nico e altri membri del team, combatteranno per fare il lavoro che nessuna delle autorità sta svolgendo, per fornire supporto a migliaia di persone. Per tutti loro questo primo viaggio si trasformerà in un’odissea, che cambierà le loro vite per sempre. La storia di Oscar Camps, fondatore di Open Arms, organizzazione che per prima si è occupata di proteggere in mare le persone che cercano di raggiungere l’Europa. Di seguito il cast con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

EDUARD FERNANDEZ: Oscar Camps

DANI ROVIRA: Gerard

ANNA CASTILLO: Esther

SERGI LOPEZ: Nico

ALEX MONNER: Santi Palacios

MELIKA FAROUTAN: Rasha