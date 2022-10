La falla di Nordstream 2 si è allargata, secondo la guardia costiera svedese

Trenta metri di diametro. Questa sarebbe la larghezza della falla aperta sul gasdotto Nordstream 2 stimata dalla guardia costiera svedese. A gestire le perdite è Gazprom. Non è stato ancora possibile andare ad osservare i danni all’impianto per via della pressione del gas in fuoriuscita, ma l’azienda energetica russa sta pompando il gas naturale e ha annunciato domenica di aver fermato le perdite, informazione confermata dall’Agenzia Energetica danese. La guardia costiera ha confermato la notizia per Nordstream 1, ma ha notato che si vede ancora gas affiorare nel punto dove si trova Nordstream 2, il gasdotto mai entrato in funzione, dove il danno si sarebbe addirittura aggravato.