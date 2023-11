Nasa, videochiamata via laser dallo spazio: battuti record di distanza e velocità

Una videochiamata dallo spazio? Ora è possibile. La Nasa è riuscita a trasmettere messaggi mediante raggi laser su una distanza di quasi 16 milioni di chilometri, pari a quaranta volte la distanza tra la Terra e la Luna. Il tutto in un minuto circa. Una scoperta rivoluzionaria e che apre ad interessanti prospettive future.

Durante l’esperimento, la Nasa ha utilizzato fotoni laser che hanno impiegato una cinquantina di secondi per passare dalla navicella spaziale al telescopio Hale dell’osservatorio Palomar, in California. Il ricetrasmettitore capace di garantire la connessione è quello installato sulla sonda Psyche, inviata nello spazio nella fascia principale di asteroidi che si trova tra Marte e Giove. Psyche, quattordicesima missione spaziale del programma Discovery, è stata lanciata il 13 ottobre, dovrebbe rimanere in missione per quasi sei anni e sorvolare Marte.

È la prima volta nella storia che le comunicazioni ottiche scorrono a una lunghezza di queste dimensioni, per poi giungere nello spazio profondo. Prima di questo tentativo, la Nasa aveva utilizzato onde radio per comunicare con le strutture in orbita. L’utilizzo del laser per inviare messaggi rappresenta una nuova frontiera non solo nella comunicazione spaziale, ma anche in vista di future scoperte: l’obiettivo della Nasa, infatti, è poter costruire “un’autostrada veloce” della comunicazione lungo la quale inviare messaggi verso Marte in un tempo ragionevole, fatto di secondi o pochi minuti.