Uganda, agricoltore con 102 figli e 12 mogli: “Ho chiesto loro di prendere la pillola, non riesco più a mantenere tutta la famiglia”

Musa Hasahya, un agricoltore dell’Uganda con 12 matrimoni, 102 figli e 568 nipoti, ha deciso che non vuole più avere figli. Dopo aver cresciuto una famiglia così numerosa, il 67enne ha dichiarato di non voler continuare a procreare, e ha raccomandato alle sue mogli di prendere in considerazione l’uso della pillola anticoncezionale.

L’uomo e la sua enorme famiglia vivono a Lusaka, dove la poligamia è legale. Recentemente, a causa delle sue cattive condizioni economiche, due mogli hanno chiesto la separazione.

Parlando con il tabloid inglese Sun, Musa ha dichiarato che secondo lui un uomo non può rimanere felice con una sola moglie. Ha anche spiegato che tutte le sue mogli risiedono nella stessa casa in modo da poterle “tenere d’occhio” e che non possono iniziare relazioni con altri uomini.

“Il mio reddito è diventato sempre più basso nel corso degli anni a causa dell’aumento del costo della vita e la mia famiglia è diventata sempre più grande”, ha aggiunto Musa, lamentandosi di non riuscire più a mantenere tutti.

La sua prima moglie, Hanifa, l’ha sposata nel 1971 all’età di 16 anni, subito dopo aver lasciato la scuola. Due anni dopo, è diventato papà per la prima volta. I suoi figli hanno un’età compresa tra i 6 ei 51 anni.

Il più grande ha 21 anni in più della sua matrigna più giovane. Musa ha detto di essere in grado si identificare i suoi figli e nipoti, ma non conosce tutti i loro nomi.

La sua moglie più giovane, Juleka, madre di 11 dei suoi figli, ha detto: “Non ne avrò altri. Ho visto la brutta situazione finanziaria e ora sto prendendo la pillola anticoncezionale”.

L’incapacità di Musa di lavorare sodo come prima, a causa della sua cattiva salute, è una delle cause del declino finanziario della famiglia. L’agricoltore ha chiesto aiuto al governo per garantire un’educazione a tutta la sua prole.