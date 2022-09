Dopo la morte della Regina Eisabetta II non solo i programmi televisivi, ma anche le riprese della serie tv “The Crown” si sono interrotte. “Abbiamo una nostra personale ‘Operazione London Bridge“, aveva dichiarato pochi mesi fa un insider al New York Post, annunciando che in caso di decesso le riprese si sarebbero immediatamente interrotte “per almeno una settimana”: fonti vicine a Pete Morgan, creatore della serie Netflix sui reali britannici, hanno in effetti confermato a Variety che la produzione della sesta stagione – per la quale sono stati selezionati nuovi attori – verrà interrotta fino a data da destinarsi, forse, quindi, anche oltre i 12 giorni di lutto previsti dal protocollo.

Ma gli episodi della quinta stagione, incentrata sulla figura di Lady Diana – in particolare sull’intervista scandalo rilasciata nel 1995 e sul matrimonio di Carlo e Camilla Parker Bowle – sono attesi a novembre, anche se manca la conferma ufficiale di Netflix. Per quanto riguarda il nuovo cast, a interpretare la Regina sarà Imelda Staunton. Dominic West vestirà i panni del principe Carlo, mentre a Elizabeth Debicki sarà affidato il ruolo di Diana e a Olivia Williams quello di Camilla.