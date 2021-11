Dalla Bielorussia alla Nuova Zelanda: le notizie dal mondo di questa settimana

Bielorussia

L’Ue ha imposto nuove sanzioni contro Minsk, a seguito della crisi migratoria in corso al confine con la Polonia, orchestrata secondo Bruxelles dal regime di Aleksandr Lukashenko. Mentre si accendono gli scontri alla frontiera, Varsavia annuncia la costruzione di un muro anti-migranti entro il 2022 e valuta la possibilità di invocare l’articolo 4 del trattato Nato. L’ultima volta era avvenuto per la crisi in Crimea con la Russia.

Cina

Il faccia a faccia virtuale tra Xi Jinping e Joe Biden non ha sciolto le tensioni, in primis su Taiwan. Dopo aver affermato che l’isola «prende autonomamente le proprie decisioni», il capo della Casa Bianca ha dovuto rettificare che gli Usa «non incoraggiamo l’indipendenza» di Taipei. Washington valuta comunque uno sgarbo alla Cina: dopo la defezione di Xi del G20 e della Cop26, i rappresentanti americani potrebbero disertare le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino.

Etiopia

Migliaia di persone, per lo più di etnia tigrina, sono state arrestate a due settimane dalla proclamazione dello stato di emergenza, in vigore dal 2 novembre, e a un anno dallo scoppio della guerra voluta dal premier e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf). Liberato intanto il cooperante italiano Alberto Livoni.

Siria

Per la prima volta in 27 anni si è completamente prosciugato il bacino idrico di Al-Duwaysat, nella provincia di Idlib, che conteneva 3,6 milioni di metri cubi. Almeno 800 famiglie dipendono dal bacino per il proprio approvvigionamento idrico e per irrigare 150 ettari di terreni agricoli.

Nuova Zelanda

I malati terminali con meno di sei mesi di vita potranno richiedere una morte medicalmente assistita, dopo l’entrata in vigore di una nuova legge sul fine vita a un anno dall’approvazione tramite referendum popolare.

Afghanistan

Oms e Unicef lanciano una campagna vaccinale contro la poliomielite – la prima in tre anni – rivolta ai 3,3 milioni di bambini che dal 2018 non sono ancora stati immunizzati. Questa malattia è ancora endemica solo in Afghanistan e Pakistan.

Barbados

L’isola caraibica, che dal 30 novembre sarà una repubblica uscendo dal Commonwealth, diverrà la prima nazione a dichiarare la sovranità immobiliare nel mondo digitale, istituendo un’ambasciata nel metaverso.

Libia

Khalifa Haftar, capo dell’Esercito nazionale libico che dal 2014 ha combattuto contro Tripoli, si candida a presidente alle elezioni del 24 dicembre. Intanto a Parigi va in scena la Conferenza voluta da Francia, Italia e Germania a cui partecipano anche il capo del Consiglio presidenziale Al Menfi e il premier Dbeibah. Presente anche la vicepresidente Usa, Kamala Harris.

Argentina

La coalizione che sostiene il governo peronista è uscita indebolita dalle elezioni, avendo perso la maggioranza al Senato pur confermandosi il primo gruppo politico alla Camera. E il presidente Fernandez lancia un appello al dialogo con l’opposizione.

Russia

Un test missilistico russo ha messo a rischio la sicurezza della Stazione spaziale internazionale (Iss). Secondo gli Usa, il lancio di un razzo russo che ha colpito un satellite ha provocato una nuvola di detriti.

