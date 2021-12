Dal Regno Unito alla Nuova Zelanda: le notizie dal mondo di questa settimana

EMIRATI ARABI UNITI

Il principe ereditario Mohammed bin Zayed ha ricevuto il primo ministro israeliano Naftali Bennett ad Abu Dhabi durante la prima visita di un premier dello Stato ebraico nel Paese. Intanto dagli Usa il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz non ha escluso un attacco contro l’Iran.

USA

La Federazione di ginnastica e il Comitato Olimpico e Paralimpico hanno raggiunto un accordo da 380 milioni di dollari con centinaia di atlete vittime di abusi sessuali commessi dall’ex medico della nazionale, Larry Nassar. Per la prima volta invece New York avrà una donna a capo della polizia: la 49enne Keechant Sewell.

MALTA

L’arcipelago è il primo Paese Ue ad aver legalizzato l’uso ricreativo della cannabis. Tutti i maggiorenni sono autorizzati al possesso di un massimo di 7 grammi. Vietato l’uso in pubblico e con minori.

GERMANIA

Il governo ha sospeso l’entrata in funzione del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania che aggira l’Ucraina. Intanto, il presidente bielorusso Lukashenko ha minacciato l’Europa di bloccare il passaggio del gas russo in risposta alle nuove sanzioni dell’Occidente per la crisi al confine con la Polonia.

GRAN BRETAGNA

Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange ha subito un’ischemia mentre dal carcere seguiva un’udienza dell’Alta corte britannica che deve decidere sulla sua estradizione negli Usa. L’attivista è ricercato per spionaggio dopo aver divulgato alcuni cablo diplomatici e operazioni militari che hanno causato vittime civili in Afghanistan e Iraq.

UNGHERIA

La Corte costituzionale ha rigettato il ricorso del governo contro la Corte di giustizia Ue, ribadendo che in materia di immigrazione Budapest non vanta alcun primato sul diritto comunitario. È un duro colpo per il premier Orbán in vista delle elezioni di aprile.

NUOVA ZELANDA

Dal 2025 il governo vieterà la vendita di sigarette ai nati dopo il 2008. Anche il numero di negozi autorizzati alla vendita di tabacchi sarà ridotto dagli attuali ottomila a meno di 500.

TAIWAN

Entro il 2025 Taipei teme un’invasione dell’isola dalla Cina, che però non è ancora attrezzata per tale operazione. Proseguono però le tensioni: i diplomatici della Lituania hanno dovuto lasciare Pechino per l’apertura di una rappresentanza di Taiwan a Vilnius. Il Nicaragua invece ha interrotto le relazioni con Taipei, ricevendo poi 200mila dosi del vaccino cinese Sinopharm. ●

PAESI BASSI

A 271 giorni dalle elezioni, il centrodestra ha trovato un accordo per formare un governo di coalizione. Confermato premier Mark Rutte, al quarto incarico.

MALI

Le truppe francesi hanno lasciato Timbuctù, 9 anni dopo aver contribuito alla riconquista della città dagli insorti islamisti. Qui François Hollande formalizzò l’avvio dell’intervento francese, che si concluderà entro fine anno. Dopo il golpe militare, Parigi teme che Bamako possa rivolgersi ai mercenari del gruppo russo Wagner, contro cui l’Ue ha imposto sanzioni per violazione dei diritti umani.

BIG TECH

Elon Musk ha venduto la sua ultima residenza, una villa in California, per 30 milioni di dollari. L’imprenditore vive in una casa del valore di circa 50mila dollari in Texas, che affitta da SpaceX.

