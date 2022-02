Una modella di OnlyFans ha offerto il suo corpo ad ogni soldato russo che girerà le spalle a Putin

Una modella di OnlyFans si è impegnata a fare sesso con ogni soldato russo che sfiderà gli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di invadere l’Ucraina. A riportare la storia è il Daily Star. L’utente di Twitter Bad Kitty (Lilly Summers su Instagram) ha scritto un paio di tweet sbalorditivi da quando è scoppiata la guerra in Europa la scorsa settimana. La ragazza, le cui biografie sui social dicono che “cerca solo di divertirsi” e la descrivono come “una ragazza che cerca solo di farcela nel mondo…”, ha rilasciato una dichiarazione audace in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. “Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l’aggressione contro l’Ucraina”, le sue parole. Un paio di giorni dopo Lilly, che promette nudi sui suoi account OnlyFans e Pocketstars, è entrata più nel dettaglio su ciò che i fan possono aspettarsi da lei durante la guerra. A diffuso una sorta di listino prezzi: “1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all’Ucraina”.