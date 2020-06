Migranti, in Tunisia è strage di donne: delle 34 vittime del naufragio 22 sono subsahariane

Sono 34 finora i cadaveri ripescati oggi, mercoledì 10 giugno, dalla marina tunisina a Kraten al largo delle isole Kerkennah, vittime del naufragio di un barcone con 53 migranti subsahariani a bordo, partito da Sfax nella notte tra il 4 ed il 5 giugno e diretto verso le coste italiane. E di queste 22 sono donne e 3 sono bambini piccolissimi. Il portavoce ufficiale del tribunale di Sfax, Mourad Turki, ha annunciato l’apertura di un’indagine.

Le autorità tunisine, con l’aiuto di unità subacquee, sono ancora al lavoro per cercare eventuali superstiti. ”Il numero di morti sarà sicuramente più alto, ma al momento non si può sapere con esattezza quante persone stavano tentando la traversata – ha dichiarato in una nota Romdhane Ben Amor, del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftes). ”Contestiamo l’attribuzione della provenienza delle persone solo sulla base del loro colore. Esistono anche tunisini con la pelle nera.

Intanto il Ftdes ha accusato in un comunicato la politica di non accoglienza dell’Unione europea, ”disposte a tutto pur di ostacolare l’arrivo dei migranti. Il Forum, già noto per le sue posizioni contrarie alle politiche europee in tema migratorio, chiede anche alle autorità tunisine di trattare con dignità i cadaveri delle vittime, assicurando loro una degna sepoltura e prelevando dei campioni di Dna al fine di inserirli in un database accessibile alle famiglie alla ricerca dei loro cari.

Nel mese di maggio la guardia costiera tunisina ha bloccato 1.243 persone pronte a salpare illegalmente – prosegue Ben Amor, il 68 per cento delle quali di origine subsahariana e il 32 per cento tunisina.

Numeri che non si registravano così alti dal 2011/2012. E se le politiche migratorie europee non cambieranno ci saranno presto nuove stragi.

Leggi anche: 1. Migranti, sbarchi in Italia: dati alla mano, ecco come stanno davvero le cose / 2. Se l’Europa apre gli occhi sui migranti grazie a Salvini

Potrebbero interessarti Usa, il fratello di Floyd al Congresso: “George è morto per 20 dollari. Questo vale un afroamericano?” Maddie McCann, il procuratore: "Uccisa poco dopo il rapimento" Picchiati e lasciati morire di fame: i bambini Rohingya bloccati per mesi in mare