Un migrante di 16 anni è morto nel tentativo di attraversare la Manica: sognava il Regno Unito

Il cadavere di un ragazzo di 16 anni è stato trovato su una spiaggia vicino Calais: si tratta di un migrante originario del Sudan che aveva tentato di di attraversare la Manica per emigrare nel Regno Unito. “Tristezza immensa: un adolescente di 16 anni, un migrante sudanese, scomparso in mare questa notte, è stato ritrovato morto questa mattina sulla spiaggia di Sangatte”, ha twittato il ministro per la cittadinanza Marlene Schiappa, aggiungendo che “questo dramma insopportabile ci mobilita ancor più contro i trafficanti che approfittano della disperazione di esseri umani”.

Il 16enne aveva tentato di attraversare la Manica su un’imbarcazione precaria assieme ad un coetaneo, che è stato tratto in salvo ed è ora ricoverato in ospedale. Secondo le prime indagini, i due ragazzi avrebbero tentato la traversata da soli, senza ricorrere a trafficanti. Quest’anno almeno 5mila migranti sono riusciti ad attraversare il canale della Manica e a raggiungere la Gran Bretagna.

