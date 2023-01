Un subacqueo cinquantenne è stato decapitato da un grande squalo bianco nelle acque al largo della costa del Messico davanti ad alcuni pescatori scioccati. L’animale, lungo quasi sei metri, lo ha attaccato violentemente decapitandolo. La vittima si chiamava Manuel Lopez e si stava immergendo alla ricerca di molluschi al largo della spiaggia di San Jose nella baia di Tobari, sulla costa occidentale del Messico.

Il pescatore José Bernal ha raccontato al sito specializzato Tracking Sharks, dedicato al monitoraggio degli attacchi degli squali, che Lopez, cinquantenne, “si stava tuffando quando l’animale lo ha attaccato, strappandogli la testa e mordendo entrambe le spalle”. I subacquei erano stati avvisati della presenza di squali all’interno della baia ma nonostante questo le immersioni sono continuate.

I biologi marini consigliano ai subacquei di non immergersi con le tute nere perché i predatori potrebbero scambiarli per foche oppure di dipingersi strisce bianche sulle tute per sembrare serpenti corallo, animali altamente velenosi ai quali gli squali evitano di avvicinarsi.