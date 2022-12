Madre allontanata dalla recita del figlio per i tatuaggi: “Potrebbe spaventare gli altri bambini”

Con 800 tatuaggi su tutto il corpo, e il volto interamente ricoperto, Melissa Sloan è tra le donne più tatuate de Galles. Madre di due figli, 45 anni, per “colpa” della sua passione è incappata in un episodio spiacevole: le stato impedito di entrare a scuola per assistere alla recita di Natale del figlio.

I responsabili della sicurezza hanno ritenuto che il suo aspetto avrebbe potuto spaventare gli altri bambini. “Non mi hanno fatto entrare – ha raccontato – e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto”.

La donna ha raccontato di essere esclusa anche da altri eventi, ai quali è costretto a partecipare il marito: “Fa davvero male essere esclusa”. Sloan adora i tatuaggi e non lo nasconde, è pronta a farsene altri: “Ma non lo farò a Natale, è la festa dei bambini e non voglio rubargli la scena. Ci penserò dopo”.

Ai suoi figli piacciono: “Mi hanno vista anche prima, quando non ne avevo, e mi preferiscono ora”. Portare così tanti tatuaggi sul volto ha rappresentato un problema per lei anche per quanto riguarda il mondo del lavoro: “Nessuno mi assume, dicono che spavento i clienti”, ha detto in una intervista recente.

A maggio ha rivelato che i suoi tatuaggi sono un modo per far fronte agli abusi subiti da bambina per mano del fratello maggiore. “I miei tatuaggi mi aiutano a coprire le cicatrici emotive che mio fratello Gavin ha lasciato. Sono come una maschera e mi nascondo dal mondo dietro di loro. Ora che è finalmente in prigione, posso iniziare a sentirmi libera”. “Trovo i tatuaggi molto terapeutici – ha concluso – sono un modo per mettere da parte il passato e gli abusi”.