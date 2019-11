Mamma fa guidare il figlio di 6 anni in autostrada a 120 chilometri orari e pubblica il video sui social

Una mamma ha fatto guidare il proprio figlio di appena sei anni in autostrada, a 120 chilometri orari, e ha poi pubblicato il video online. Adesso la donna, Agina Altynbayeva, è stata indagata dalla polizia e dai servizi sociali di una cittadina delle regione russa del Tatarstan.

Nel filmato, diventato virale in breve tempo, si vede il piccolo agguantare il volante con le sue piccole mani, mentre il contachilometri supera i 120 all’ora. Il bambino, inoltre, l’estate scorsa aveva subito un’operazione agli occhi.

Le immagini sono state girate in una zona deserta di un’autostrada del Tatarstan. La macchina è una Hyundai Solaris. Come se non bastasse, il bambino non aveva le cinture di sicurezza, e varie spie sul cruscotto risultavano accese, tra cui le quattro frecce.

Dalla postura del piccolo si può intuire che sotto di lui ci fosse la madre, che teneva schiacciati i pedali. La donna, dopo aver condiviso il video, è apparsa piuttosto orgogliosa di questa “impresa”. “Non mi pento di nulla, fott*tevi tutti”, ha scritto, aggiungendo che si trattava di un regalo fatto al figlio come ricompensa per l’assenza del padre in casa.

La donna, infatti, sta anche insegnando al ragazzino a sparare. Intanto la polizia e le autorità di assistenza all’infanzia hanno avviato un’indagine preliminare dopo la pubblicazione del video. La donna verrà presto interrogata dalla stradale ed è probabile che scatti una denuncia. Agina potrebbe rischiare la custodia dei suoi bambini: oltre a quello nel video, ne ha infatti altri due, uno di 9 anni l’altro di appena 9 mesi.

Bambino di 8 anni guida auto della mamma a 140 chilometro orari: “Volevo solo guidare un po’”

Potrebbero interessarti Referendum in Etiopia, il popolo Sidama vota per l’autonomia "In Italia violazioni di diritti come a Hong Kong": l'allarme del leader delle proteste Joshua Wong Parigi, studentessa italiana della Sorbona cade dal decimo piano e muore

Ecco il video: