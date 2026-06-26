L'evento, dal titolo "Calore estremo: migliorare la governance e rafforzare l'azione in tutto il mondo", è stato annullato per via delle alte temperature

Un summit sul caldo estremo è stato annullato proprio a causa del caldo estremo: è quanto accaduto a Londra, dove da giorni si registrano temperature record. Come racconta il quotidiano The Indipendent, l’evento della London Climate Action Week doveva tenersi nella mattinata del 24 giugno presso la London School of Economics, ma è stato annullato dopo che le autorità britanniche hanno emanato un’allerta rossa per le temperature estreme. Organizzato dalla Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, l’evento, dal titolo “Calore estremo: migliorare la governance e rafforzare l’azione in tutto il mondo”, doveva riunire esperti, ricercatori e rappresentati delle istituzioni per discutere su come fronteggiare un clima sempre più torrido.

“La sede dell’evento, come la maggior parte degli edifici a Londra, non dispone di alcun sistema di climatizzazione e non possiamo mettere a rischio il benessere dei relatori o degli ospiti sottoponendoli a condizioni interne molto sgradevoli, oltre al faticoso tragitto per raggiungere il luogo dell’evento a temperature elevate” ha spiegato la Zurich Climate Resilience Alliance in un post pubblicato sui social. Pur essendo paradossale, l’annullamento rende bene l’idea dell’emergenza che ormai da diversi anni l’Europa si ritrova a fronteggiare a causa del cambiamento climatico.